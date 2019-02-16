Fenerbahçe’de 3 değişiklik Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak olan müsabakada sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal, son Zenit maçından sonra 3 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak olan müsabakada sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal, son Zenit maçından sonra 3 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakada sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Zenit ile oynanan müsabakadaki kadrodan 3 değişiklik yaptı. Zenit karşılaşmasında oynayan Harun Tekin, Eljif Elmas ve Süper Lig’de sarı kart cezası bulunan Isla’nın yerine Konyaspor karşılaşmasında sahaya Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc’a şans verdi.

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