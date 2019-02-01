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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yarın yapılacak

01 Şubat 2019 Cuma 12:56
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yarın yapılacak


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün olağan yüksek divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantının saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:56
  1. divan kurulu toplantısı
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  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

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