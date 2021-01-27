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Spor Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Spor

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 23:59:00 -
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Queens Park Rangers’da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Bright Osayi-Samuel!" ifadeleri kullanıldı.

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