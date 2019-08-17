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Fenerbahçe Volkan'la devam etmeme kararı aldı

Fenerbahçe, 17 yıldır kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel ile yola devam etmeme kararı aldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:14
Fenerbahçe Volkan'la devam etmeme kararı aldı

HaberTürk'un haberine göre; Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve geleceği tartışılan Volkan Demirel için yola devam edilmeme kararı alındı.

Volkan Demirel'e tebliğ edildi

Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeme kararı tebliğ edildi.

Böylece Fenerbahçe'de 17 yıllık Volkan Demirel dönemi sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:14
  1. Volkan Demirel
  2. Fenerbahçe

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