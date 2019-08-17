Fenerbahçe Volkan'la devam etmeme kararı aldı
Fenerbahçe, 17 yıldır kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel ile yola devam etmeme kararı aldı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:14
HaberTürk'un haberine göre; Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve geleceği tartışılan Volkan Demirel için yola devam edilmeme kararı alındı.
Volkan Demirel'e tebliğ edildi
Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeme kararı tebliğ edildi.
Böylece Fenerbahçe'de 17 yıllık Volkan Demirel dönemi sona erdi.
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