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Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya gönderildi

Fenerbahçe, Konyaspor maçındaki 'saha olayları'; Trabzonspor ise 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya gönderildi.

18 Eylül 2018 Salı 17:47
Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Atiker Konyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle, Trabzonspor'u ise Aytemiz Alanyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplik Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.09.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün 17.09.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 17:47
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