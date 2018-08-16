Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeydi! Sassuolo'yla anlaştı...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın stoper transferi listesinde yer alan 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marlon, Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anlaştı.

Sassuolo, Marlon için Barcelona'ya 6 milyon euro peşin ve 6 milyon euro bonus olmak üzere 12 milyon euro teklif ederken genç futbolcu, imza için İtalya'ya hareket etti.

''BENİ DİĞERLERİNDEN DAHA ÇOK İSTEDİLER''

Geçen sezonu kiralık olarak Nice takımında geçiren Marlon, "Balotelli, Sassuolo'yu önerdi. Çok teklif vardı ama Sassuolo beni diğerlerinden fazla istedi" yorumunda bulundu.

(Sporx)