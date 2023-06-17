  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bunu demiş! Şok yerel seçim itirafı

Yeni asgari ücret için bomba tahmin! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Kira fiyatlarını yükseltiyor! Ev sahiplerinin yeni oyunu 'Hayalet Ev'

Petrol zengini o şehirden Türkiye’ye çok konuşulacak çağrı! Gelin ve hemen bunu yapın

Dolar 24 liraya dayanırken elinde doları olan dikkat: Dünya Konseyi rakam verdi: 100 dolar düşse bile!

İmamoğlu’ndan flaş hamle! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Arkeolog Türkiye'ye duyurdu: Su altı arkeoloji haritası özel proje bu olacak, önlem alın! Şu ana kadar yapılmadı

Ahmet Hakan, "Yazık" diyerek duyurdu! Ağzımız bir karış açık şekilde izledik! Bu bir itibar harakirisidir

MİT, Osman Nuri Ocaklı’yı etkisiz hale getirdi

‘Doları apar topar elinizden çıkarın’ diyen Necmettin Batırel duyurdu! 5 gün sonra bu olacak, vaziyet alın
Spor Fenerbahçe üyeleri birbirine girdi! Ali Koç konuşurken kavga çıktı
Spor

Fenerbahçe üyeleri birbirine girdi! Ali Koç konuşurken kavga çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 15:58:00 -

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul'da, Başkan Ali Koç konuşma yaparken büyük kavga çıktı.

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul'da kavga çıktı. Başkan Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada kongre üyeleri tepki gösterdi. Katılımın yoğun olduğu toplantıda bir kısım üye, Koç'u istifaya çağırdı.

Görevi bırakması yönünde çağrıda bulunan üyeler, "Fenerbahçe her zaman taraftarındır" protestosunu yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, protestolar nedeniyle Olağan Mali Genel Kurul'da konuşmasına bir süredir devam edemedi.

Yönetim taraflı üyelerin istifa seslerine karşı gelmesi üzerine ortalık karıştı. Gerginliğin yükseldiği genel kurulda üyeler birbirine girdi.

Sözlü atışmalar sonrası olaylar daha da büyüdü ve çıkan tartışmalar nedeniyle toplantıya ara verilmek zorunda kalındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar
Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Spor

Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı, altındaki sır! Şok eden olay! Üstüne basa basa duyurdular!
Adı Fenerbahçe ile anılmıştı, altındaki sır! Şok eden olay! Üstüne basa basa duyurdular!

Spor

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı, altındaki sır! Şok eden olay! Üstüne basa basa duyurdular!

Dudak uçuklattı! İşte Fenerbahçe’nin borcu
Dudak uçuklattı! İşte Fenerbahçe’nin borcu

Spor

Dudak uçuklattı! İşte Fenerbahçe’nin borcu

Fenerbahçe’de flaş gelişme! Uğur Dündar istifa etti
Fenerbahçe’de flaş gelişme! Uğur Dündar istifa etti

Spor

Fenerbahçe’de flaş gelişme! Uğur Dündar istifa etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23