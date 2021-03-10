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Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Fenerbahçe Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor

Fenerbahçe Üniversitesi açıkladığı akademik birimlerinin; profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 14:22:00 -
Fenerbahçe Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar 24 Mart 2021 tarihine kadar kabul edilecek. Pozisyonlara başvurmak isteyen adaylar başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekiyor. Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent kadrosu için 4 adet, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren CD/USB daha sonra teslim edilebilir veya ilgili dokümanlar elektronik ortamda [email protected] e-posta adresine de gönderilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ise değerlendirilmeyecek.

İletişim Bilgileri : [email protected], Tel: 0216 910 1907

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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