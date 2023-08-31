Fenerbahçe, Twente deplasmanında
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşı karşıya gelecek. Twente-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Maçtan anlar
CANLI ANLATIM |
Twente 0-0 Fenerbahçe
24' Fenerbahçe'de Mert Hakan sarı kart görüyor.
23' Osayi sağ kanattan getirdiği topta direkt kaleyi düşündü. Lars Unnerstall'dan kurtardığı topu sol kanatta Tadic gelişine içeri çevirdi. Fred topu istediği gibi kontrol edemiyor.
19' Topu önünde bulan Michel Vlap'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
12' Fenerbahçe hızlı geldi! Mert Hakan getirdiği topta sol kanatta Tadic'i gördü. Topu alan Tadic tek topta Fred'e pasını verdi. Fred kaleyi düşündü ancak savunma araya girerek topu kornere uzaklaştırıyor.
10' Fenerbahçe'de Ugalde'ye faul yapan Oosterwolde sarı kart gördü.
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7' Fenerbahçe, Becao ile hızlı çıktı. Sağ tarafta Becao'dan topu alan Cengiz içeri ortaladı fakat top dışarı çıktı.
2' Daan Rots'un ceza sahası içine yolladığı topa Ricky van Wolfswinkel kale önünde dokundu. Az farkla aut.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Fabio Maresca yönetecek. Temsilcimiz evinde oynadığı ilk maçı 5-1 kazanmıştı.
11'ler
Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko