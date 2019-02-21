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Fenerbahçe, Türk derbisinde Darüşşafaka’ya konuk olacak

THY Euroleague’in 23.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:53
Fenerbahçe, Türk derbisinde Darüşşafaka’ya konuk olacak

THY Euroleague’in 23. haftasında lider Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde yarın deplasmanda ligde son sırada bulunan Darüşşafaka ile karşılaşacak.


THY Euroleague’in 23. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.15’te Volkswagen Arena’da Darüşşafaka’ya konuk olacak. Ligde geride kalan 22 haftada Sarı-lacivertliler 19 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede bulunurken, Daçka ise 3 galibiyet, 19 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.



6. randevu


Darüüşafaka ile Fenerbahçe, Euroleague’de bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fener 3 kez parkeden galip ayrılırken, Daçka ise 2 kez rakibini mağlup etme başarısı gösterdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 100-79 gibi farklı bir skorla kazandı.


Ligde Fenerbahçe 84.0 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Darüşşafaka ise 75.0 sayı ortalamasıyla oynuyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:53
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