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Fenerbahçe tribünde Beşiktaş’ı geçti

Yeni yılın ilk derbisinde yarın Dolmabahçe’de Beşiktaş’ın konuğu olacak olan Fenerbahçe, tribün rakamlarında ezeli rakibini geride bıraktı.

24 Şubat 2019 Pazar 13:58
Fenerbahçe tribünde Beşiktaş’ı geçti

Yeni yılın ilk derbisinde yarın Dolmabahçe’de Beşiktaş’ın konuğu olacak olan Fenerbahçe, tribün rakamlarında ezeli rakibini geride bıraktı. Sarı-lacivertliler, bu sezon seyirci ortalamasını yüzde 15 arttırarak 22 hafta sonunda iç sahada 35 bin 652 taraftar ortalamasına ulaştı.


Spor Toto Süper Lig’de ilk 22 haftada 2 milyon 800 bin futbolsever, stadyumdan karşılaşmaları takip etti. 2019 yılının ilk derbi karşılaşması olan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakası öncesinde tribün rakamları göz önüne alındığında performans anlamında beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, tribünde ezeli rakibi Beşiktaş’ı geçmeyi başardı. Fenerbahçe geçen sezon 29 bin 35 olan seyirci ortalamasını yüzde 15 artırarak bu sezon ilk 22 hafta itibariyle iç saha maçlarını ortalama 35 bin 652 taraftarı önünde oynadı.



Kart satışlarında da Kanarya bir adım önde


Bu sezon Passolig kart satışlarında ivme yakalayan Fenerbahçe, geçen sezon 698 bin 589 olan kart satış adedini yüzde 15 artışla 806 bin 601’e yükseltti ve ikinci basamaktaki yerini sağlamlaştırdı. Siyah-beyazlılar ise Passolig Kart Ligi’nde üçüncü sırada yer aldı. Geçen sezon sonunda 647 bin 48 olan Beşiktaş Passolig Kart sayısı bu sezon yüzde 10 artış göstererek 714 bin 779’a ulaştı. Passolig Kart Ligi’nde zirvede Galatasaray (865 bin 109) yer alıyor.



Beşiktaş seyirci sayısını korudu


Geçen sezon iç saha maçlarında 29 bin 562 seyirci ortalaması yakalayan Beşiktaş, bu çizgisini korudu. Siyah-beyazlılar bu sezon küçük bir yükselişle maçlarını ortalama 29 bin 975 taraftara oynadı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 13:58
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