Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirildi.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda çalıştı. Daha sonra sahaya geçen sarı-lacivertliler, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu. Dar alanda gerçekleştirilen hücum defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor müsabakası hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.