Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan flaş yorum: Hazır değiliz

TAKIMDAŞLIK ÇOK ÖNEMLİ

■ F.BAHÇE Teknik Direktörü Phillip Cocu, hala eksikleri olduğunu dile getirdi. Kulüp dergisine röportaj veren Hollandalı çalıştırıcı, “Çok pozitif kamp dönemi geçirdik. Takımdaşlığın gelişmesi adına da bu dönem oldukça önemliydi. Yeni sezona dair fikirlerimizin ve hedeflerimizin konuşulduğu takım toplantıları gerçekleştirdik. Takım olarak daha da yakınlaştık. Bizim için önemli bir süreçti” ifadelerini kullandı.

SABIRLI OLMALIYIZ

■ TAKIMI Benfica maçına kadar hazır hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Cocu, “UEFA sınırlamaları dışında hareket edemeyiz ve herkes bunun farkında. Seçimlerimizi yaparken sabırlı olmalıyız. Takımımızın ihtiyacı olan pozisyonlarda doğru oyuncuları aldığımıza emin olmak istiyoruz. Takım, henüz tamamlanmadı. Ben de elimdeki oyunculara odaklanmak ve bütün enerjimi bu isimlere vermek istiyorum. Bu sürecin sonunda takımımız 3 kulvarda da mücadele edecek” diye konuştu.

KOÇ'TAN 29. ŞAMPİYONLUK İDDİASI

■ F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, 29. şampiyonluğu kazanacaklarını söyledi. Aziz Yıldırım döneminde 1959'dan önceki şampiyonlukların sayılması için TFF'ye başvuran Sarı-Lacivertliler'de yeni başkan Koç da kulübün dergisindeki yazısında “Umut ediyorum ki, Lefter Küçükandonyadis sezonunun sonunda da, hep birlikte, omuz omuza, 1924 yılından beri TFF'nin düzenlediği ulusal şampiyonalardaki, 29. Ulusal Şampiyonluğumuza ulaşacağız” diye konuştu. Yazısında F.Bahçeli işadamlarına da seslenen Koç, “Hayatınızın herhangi bir döneminde F.Bahçe’ye katkı yapmayı düşündüyseniz, büyük bir samimiyetle bilmenizi isterim ki, tam zamanı bugündür” dedi.