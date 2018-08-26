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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: Zor bir ders ama ayağa kalmak mecburiyetindeyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, "En azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Bizim için zor bir ders ama ayağa kalmak mecburiyetindeyiz." dedi.

26 Ağustos 2018 Pazar 10:16
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: Zor bir ders ama ayağa kalmak mecburiyetindeyiz

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Phillip Cocu, "En azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Bizim için zor bir ders ama ayağa kalmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Cocu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakaya iyi başladıklarını henüz 2. dakikada net bir gol pozisyonu bulduklarını söyledi. İlk yarıda iyi bir görüntü ortaya koyduklarını kaydeden Cocu, şöyle konuştu:

"Biraz şansın da yanımızda olması gerekiyordu. İlk golü bulmaya ihtiyacımız vardı ama şans yeterince yanımızda değildi. Rakibin ürettiği nadir pozisyonlardan biri kalemizde golle sonuçlandı. O golü yedikten sonra şu anki takımımızın durumuna bakarsak geri dönmemiz çok zor gözüktü. Biz kendi kendimizle mücadele içindeyiz saha içerisinde. Zamanımız vardı yeterince ama futbolun içinde o mücadele yetmiyor, o zamanı doğru şekilde kullanmanız gerekiyor. Elimizdeki kaliteyi bilerek oyun oynamamız gerekiyor. Biz bu noktada eksiklikler yaşadık. İşler yarım yamalak gitti bizim için, aceleci davrandık fazlasıyla. Açıldığımız için rakibin pozisyonları oldu. Son dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı frikikte şans yanımızda olsa en azından beraberlikle tamamlayabilirdik karşılaşmayı. En azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Bizim için zor bir ders ama ayağa kalmak mecburiyetindeyiz."

Cocu, Giuliano Victor de Paula ile Josef de Souza'nın başka takımlara transfer olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Yeni oyuncular gelecek, bazıları da geldi ama henüz bizimle antrenman yapamadılar. Bu durum önümüzdeki hafta da devam edecek. Ama umuyorum kısa zamanda sezonu tamamlayacağımız kadroya ulaşacağız. Ayrılan oyuncuların tabii ki etkisi vardır ama bu oyuncu kalitesi anlamında bir etki değildir. Takım içerisinde bir etkidir. Giuliano ve Josef önemli oyunculardı ama bu akşamki mağlubiyetin bahanesi değil."

Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ofansif olarak daha iyi bir performans ortaya koyduklarını aktaran Cocu, şunları söyledi:

"Hücuma çıkıyorsanız arkada ne bıraktığınızı mutlaka bilmelisiniz. Topu kaybedeceğiniz an her an gelebilir. Yediğimiz gol berabere kalmamamıza neden oldu. Eljif ve bir oyuncumuz ceza sahasının önündeler, topu kazanacağımız net değil ama 'biz topu kazanırız' düşüncesiyle öne doğru hamle yapıyorlar ama topu kazanamıyoruz. Topu alıyorlar ve golü atıyorlar. Bazı düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Beklerimiz geçen haftadan çok daha iyi performans sergilediler."

Bu arada, maçtan sonra soyunma odasında rahatsızlanan Göztepeli futbolcu Deniz Kadah, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 10:16
  1. Malatya
  2. Fenerbahçe
  3. Göztepe
  4. Phillip Cocu
  5. SÜPERLİG
  6. Anadolu Ajansı

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