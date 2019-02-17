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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Oyuna iyi başlayıp 11'e 11 oynansa ...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Atiker Konyaspor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

17 Şubat 2019 Pazar 02:54
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Oyuna iyi başlayıp 11'e 11 oynansa ...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Atiker Konyaspor ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"İlginç bir maç. Oyuna iyi başlayıp 11'e 11 oynansa karşılıklı her iki takımın da oyununu oynamaya çalışacağı anlar olsa daha farklı olurdu." diyerek sözlerine başlayan Yanal, "Sadece 1 oyuncunun 20'den fazla orta yaptığı bir maç. Bu ortaların kalitesi de tartışılır tabii." ifadelerini kullandı.

"Rakip takım sadece merkezi 9 kişiyle savunması...''

Konyaspor'un 10 kişi kaldıktan sonraki oyununu değerlendiren Fenerbahçe'nin hocası, "Rakip takım sadece merkezi 9 kişiyle savunması, bizim daha farklı aksiyonlar yapamamız, sıkışıklık, bazı oyuncuların geçişleri daha tempolu yapmaması bizi oyunun belli bölümlerine sabitledi. Telaş ile aceleyi birbirine karıştırdık. Sonucu almalıydık. Rakibin sert savunması, zaten bu konuda iyi bir takım. Geçemedik." dedi.

"Bizim oyuncularımız bunlar''

Islam Slimani'nin Konyaspor maçındaki performansıyla ilgili gelen soruya Yanal, "Bir türlü, bu devinimi sağlayamazsanız problem üst üste binmeye başlar. Herkes o probleme takılır. Bizim oyuncularımız bunlar, bu kadrodan bir 11 çıkarmak gerekiyor. Biz 1 kişiye takılmıyoruz, sorunları takımın çözmesi gerekiyor. Çözüme ulaşacak meseleler. Biz de bu meseleleri çözeceğiz diye düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 02:54
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal
  3. Atiker Konyaspor
  4. Süper Lig

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