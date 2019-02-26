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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Bu sene olamıyorsak da şampiyon gibi olmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

26 Şubat 2019 Salı 03:05
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Bu sene olamıyorsak da şampiyon gibi olmalıyız

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda Moses ve Isla değişikliği ile bir mesaj vermek istediğini ifade eden Yanal, "Biz iyi bir takımız, takım olmak uzun süreç isteyen bir iş. Birbirimize tutunmak ve desteklemek gerekiyor, bir kişinin oynadığı bir oyun değil futbol. Emin olun, çıkarttığım dahil olmak üzere hiçbir oyuncumdan şikayet etme hakkım yok. Takıma bir mesaj yollamam gerekiyordu, birlikte oynamamız gerekiyordu ve oynadık. Fenerbahçe asla bu sıraların takımı değil ama biz kez içimize bu korkular, kaygılar girdi mi zor oluyor. Fenerbahçe hangi maçta olursa olsun son ana kadar mücadele edecek, bizim büyüklüğümüz bunu gerektiriyor. Bunu sürdürmek zorundayız, Beşiktaş karşısında iyi bir geri dönüş yaptık, kazanadabilirdik" dedi.

''Bu sene olamıyorsak da şampiyon gibi olmalıyız''

Fenerbahçe'nin şampiyon olmak zorunda olduğunun altını çizen Yanal, "Taraftara söylenecek hiçbir şey yok, onların tuttukları takım Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarının verdiği destek her zaman çok büyük destek, onlara layık olmanın tek bir yolu var şampiyon olmak. Bu sene olamıyorsak da şampiyon gibi olmalıyız. Şampiyon olmalıyız ve şampiyon gibi oynamalıyız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 03:05
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