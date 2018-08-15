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Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'dan Benfica maçı yorumu: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu 1-1 sona eren Benfica maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 01:40
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'dan Benfica maçı yorumu: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında rakibini Kadıköy'de karşılaştı. Mücadelede 1-1'Lik eşitlikle bitince Fenerbahçe Devler Ligi'ne veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarda mücadele edecek.

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Hollandalı teknik adamın açıklamaları:

"Ne kadar gücümüz varsa, sahaya yansıttık. Ofansif oynadık, rakibin üzerine gittik ama taraftarımız da görmüştür, topla çok kaliteli bir rakip vardı karşımızda. Son bölümde bu yüzden yorgun gözüktü takımımız."

'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

"Yediğimiz ilk gol yıkıcı bir darbeydi ama pes etmedik. İlk golü biz atsak, rakibimiz daha gergin bir ortamda mücadele edecekti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum."

"İki maçın da çok dengeli geçtiğini görebiliriz. Kendi sahamızda oynadığımız maçı iyi oynadık. Biz ilk golü atsaydık farklı bir maç olacaktı. Şampiyonlar Ligi'nde turu geçip geçemeyeceğinizi böyle küçük farklar belirler."

'Slimani daha güçlü seviyeye taşıyacak'

"Soldado'nun ritim eksikliği vardı, o nedenle sahada değildi. Gerek antrenman, gerek maç konusunda ritmini sağlayamamıştı. Alper harika bir iş çıkardı, güzel de bir gol attı. Slimani bir forvet, tüm takımı daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır."

"Bir Şampiyonlar Ligi maçı oynadık, böyle maçlarda ders almanız gereken detaylar var. Bunu bir tecrübe olarak görmek, bundan dersler almak lazım. Bu dersleri, UEFA Avrupa Ligi maçlarında da iyi kullanmak lazım."

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 01:40
  1. Fenerbahçe
  2. Phillip Cocu
  3. Benfica
  4. Şampiyonlar Ligi

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