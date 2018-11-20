Fenerbahçe taraftarının Batefimbi Gomis heyecanı

Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Batefimbi Gomis'i transfer etmeyi planladığı yönünde çıkan haberler Sarı-Lacivertli taraftarı heyecanlandırdı. Yaşanan gelişmeler sosyal medyada geniş yankı bulurken, Fenerbahçeli taraftarların çoğu Gomis'in takıma önemli katkı yapacağı kanaatinde.



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Fenerbahçeli taraftarlar, "Gomis Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra eski takımının nasıl sıkıntı yaşadığı ortada. Geçen yılki performansı da inanılmazdı. Fenerbahçe yönetimi bu transferi bitirirse en akıllı transferi yapmış olur. Üstelik Gomis ligi de çok iyi tanıyor ve Süper Lig'in sertliğine de son derece alışık" ifadelerini kullandılar.

