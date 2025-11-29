Fenerbahçe Taraftar Kart nereden, nasıl alınır? Avantajları neler?

Fenerbahçe’nin hem tribün deneyimini güçlendiren hem de taraftara ayrıcalık sunan Taraftar Kart uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle derbi haftalarında bilet önceliği sağlayan bu sistem, kulübe destek olmak isteyen taraftarların da odak noktası haline geliyor. Fenerbahçe’nin anlaşmalı bankalar üzerinden verilen kartlarıyla ya da dijital üyelik seçenekleriyle Taraftar Kart sahibi olmak mümkün. Ancak birçok taraftar, başvurunun nereden yapıldığını, ücretlerin nasıl değiştiğini ve hangi avantajların sunulduğunu araştırıyor. Peki Fenerbahçe Taraftar Kart nasıl alınır, hangi kart türleri ne kadar, dijital üyelik neler sağlıyor?

Fenerbahçe Taraftar Kart nasıl alınır? Başvuru nereden yapılıyor?

Taraftar Kart üyelikleri iki şekilde oluşturulabiliyor: banka kartı başvurusu veya dijital kart üyeliği.

Yapı Kredi, Denizbank, Vakıfbank, Finansbank ve Garanti Bankası üzerinden Taraftar Kart özellikli kredi kartı başvurusunda bulunulabiliyor. Dijital Taraftar Kart almak isteyenler ise taraftarkart.fenerbahce.org adresinden online üyelik oluşturabiliyor.

Taraftar Kart ücretleri ne kadar? (Banka kartı – Dijital kart)

Anlaşmalı bankalardan alınan kartlarda ilk yıl ve yenileme ücretleri kart türüne göre değişiyor.

Klasik kartlarda ilk yıl ve sonrası 35 TL,

Gold kartlarda ilk yıl 100 TL, sonraki yıllar 50 TL,

Platin kartlarda ise ilk yıl 350 TL, sonraki yıllar 150 TL olarak tahsil ediliyor.

Bu tutarlar başvurulan bankanın kartından, yenileme döneminde kulüp tarafından çekiliyor.

Dijital Taraftar Kart'ta ise üyelik ücretleri farklı:

Aylık abonelik: 190 TL

Yıllık abonelik: Aylık 158,25 TL karşılığı

Yurt dışı yıllık abonelik: 2.268 TL

Dijital Taraftar Kart hangi avantajları sunuyor?

Dijital üyeler, klasik kart avantajlarına ek olarak, her hafta bir kez Çark-ı Fener çevirme hakkına sahip oluyor. Bu çark üzerinden basketbol veya futbol maç bileti gibi çeşitli hediyeler kazanılabiliyor. Dijital kart aynı zamanda genel satışa açılmadan önce bilet alma hakkı ve kombine satış dönemlerinde öncelik sağlıyor. Fenerium mağazalarında ve Fenerium.com’da da %10 indirim uygulanıyor.

Banka Taraftar Kart ile hangi ayrıcalıklar geliyor?

Banka üzerinden alınan Taraftar Kartlarda da bilet ve kombine önceliği geçerli. Taraftarlar, Fenerium’da %10 indirim avantajından faydalanabiliyor. Ayrıca kart sahibine dönemsel kampanyalar ve kulüp tarafından duyurulacak yeni fırsatlar sunuluyor.

Taraftar Kart ile kombine ve öncelikli bilet nasıl alınır?

Kombine ve öncelikli bilet satış dönemlerinde 1907 ile başlayan 16 haneli Taraftar Kart numarası ve TCKN bilgisi, Passo sisteminde kullanılıyor. Taraftarlar bu bilgilerle kombine veya öncelikli bilet satın alabiliyor. Satış tarihlerinin duyuruları Fenerbahçe’nin resmi mobil uygulaması FBSK Super App, Fenerbahçe.org ve kulübün sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.