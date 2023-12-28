  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme hesaplara yatıyor

Bayraktar TB2'ye karşı 'demir kubbeli' önlem! Emri Putin verdi

Yalancılık CHP’nin geninde var! Özgür'den Erdoğan'a göz göre göre iftira

Fatih Terim Yunanistan'ı karıştırdı! 'Bir p..i takımın başına nasıl getirirsin' diyerek birbirlerine girdiler

Cumhurbaşkanı az önce sosyal medya hesabından paylaştı! Türkiye'nin hayalet uçağı havalandı

Sisli havada aracınızı kenara çekmelisiniz! Kazanın nedeni kör sürüş mü?

Türkiye'den ABD'ye Milli Muharip Uçak için görülmemiş talep! Eğer bu olursa kimse bizi tutamaz

Bu alçaktan hayvan bile olmaz! Siyonist askerden kan donduran itiraf

ABD'den İsrail kepazeliği

Emekli albay Milli roket AKYA'nın şok eden özelliğini açıkladı! Eğer hedefi vuramazsa bakın ne yapıyor
Spor Fenerbahçe, Süper Kupa maçına hazır
Spor

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına hazır

Yeniakit Publisher
2023-12-28 21:38:00 -
Fenerbahçe, Süper Kupa maçına hazır

Fenerbahçe yarın akşam Galatasaray ile Riyad’da oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Al-Awwal Park Stadı’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar.

İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yapacağı otele geçti ve maç saatini beklemeye başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23