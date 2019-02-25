Fenerbahçe stada ulaştı Spor Toto Süper Lig 23.

Spor Toto Süper Lig 23. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park stadına ulaştı.

Beşiktaş derbisi için Can Bartu Tesisleri’nden hareket eden Fenerbahçe’yi sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla uğurladı. Yoğun güvenlik önlemleri ve polis eskortu eşliğinde yola çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park’a ulaştı. Takım stada girerken emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

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