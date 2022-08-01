Fenerbahçe-Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe-Slovacko maçı hakemi Joao Pinheiro yönetecek. Peki Fenerbahçe-Slovacko maçı hakemi Joao Pinheiro kimdir, nereli?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Joao Pinheiro kimdir?

João Pedro da Silva Pinheiro (4 Ocak 1988 doğumlu), Primeira Liga'da görev yapan Portekizli bir futbol hakemidir. 2016'dan beri FIFA hakemidir ve UEFA birinci kategori hakemi ve Gazprom çalışanı olarak derecelendirilmiştir. 2015 yılında Pinheiro, Primeira Liga'da görev yapmaya başladı. Hakem olarak ilk maçı 20 Eylül 2015'te Académica ve Boavista arasında oldu. 2016 yılında FIFA hakem listesine alındı. 23 Mart 2019'da Brezilya ile Panama arasında ilk uluslararası üst düzey maçını yönetti. Ayrıca 2019'da Mısır Premier Ligi ve Suudi Profesyonel Ligi'nde maçlar yönetti.

2019 yılında, 26 Ocak 2019'da Porto ile Sporting CP arasında gerçekleşen 2019 Taça da Liga Finali'nin hakemliğine atandı.