Bugün 5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü! Dünyanın gözü önünde yaşam mücadelesi veriyorlar
Zorlu koşulların gölgesinde Filistinli çocuklar bu yıl da Filistin Çocuk Günü’nü ağır insani şartlar altında karşılıyor…
Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan çocuklar, İsrail ile imzalanan ateşkese rağmen ihlallerin sürmesi ve bölgenin yeniden inşası için gerekli adımların atılmaması nedeniyle hâlâ çadırlarda, temel yaşam imkânlarından yoksun şekilde büyüyor.
Han Yunus kentinde bir Filistinli anne, elektrik kesintisi nedeniyle çocuklarına mum ışığında ders veriyor. Bölgedeki elektrik hatlarının savaşta tahrip edilmesi ve yakıt girişine izin verilmemesi nedeniyle İsrail, hâlâ Gazze’ye elektrik sağlamıyor ve alternatif enerji için batarya girişini engelliyor.
FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR GÜNÜ: Filistinli Çocuklar Günü, eski tarafından Filistinli çocukların İsrail işgali altında karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine tepki olarak 5 Nisan 1995’te ilan edilen anma günüdür. Gün, Filistinli çocukların işgal, abluka, yoksulluk, barınma güvencesizliği, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim güçlüğü, gözaltı ve tutuklama, yerinden edilme ve ölüm gibi olgularla çevrelenen hayat şartlarını görünür kılan bir nitelik taşır. 5 Nisan, bu yönüyle bir kutlama günü değil, Filistinli çocukluğun maruz kaldığı yapısal sorunları simgeleyen tarihî bir gün olarak kabul edilir.
ORTAYA ÇIKIŞI: Filistinli Çocuklar Günü’nün ortaya çıkışı, doğrudan doğruya Filistinli çocukların işgal altında uğradığı hak ihlallerine bağlanır. Günün ilanı, çocukluk meselesini özel hayatın sınırları içinde kalan bir durum olmaktan çıkararak hukuk, insan hakları, toplumsal hayat ve siyasal çatışma bağlamında tanımlayan bir çerçeve oluşturur. Bu sebeple 5 Nisan, yalnızca takvimde yer alan bir anma tarihi değil, çocukların korunma hakkı, yaşama hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı ve güvenlik hakkı ile ilişkili bir gün niteliği taşır.
KAPSAMI: Filistinli Çocuklar Günü’nün kapsamı, Filistinli çocukların hayatını belirleyen temel sorun alanlarıyla şekillenir. İşgal altındaki topraklarda yaşayan çocuklar, güvenli ve düzenli bir çocukluk çevresinden uzak biçimde büyür; eğitime, yeterli ve sağlıklı beslenmeye, sağlık hizmetlerine ve gelecek kurma imkânlarına erişimde engellerle karşılaşır. Bu çerçevede gün, çocuk haklarının yalnızca koruma başlığı altında değil, gündelik hayatın bütün unsurlarıyla birlikte ele alındığı bir anlam taşır.
FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI BAŞLICA SORUNLAR: Filistinli çocukların maruz kaldığı başlıca sorunlar arasında gözaltı ve tutuklama öne çıkar. Çocukların bir bölümü çeşitli iddialarla gözaltına alınmakta, bazıları hapis cezasına mahkûm edilmekte, bazıları ise idari tutukluluk kapsamında cezaevinde tutulmaktadır. Tutukluluk hâli, çocukların öğrenimden yoksun kalmasına da yol açar. Bunun yanında ev yıkımları sebebiyle çocukların aileleriyle birlikte evsiz kalması, çocuk ölümleri ve savaş şartlarının gündelik hayatı kuşatması da günün anlam çerçevesini oluşturan başlıca unsurlar arasındadır.
Filistinli çocuklar zorlu koşullarda Çocuk Günü’nü böyle karşılıyor…
