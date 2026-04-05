Bugün 5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü! Dünyanın gözü önünde yaşam mücadelesi veriyorlar

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR GÜNÜ: Filistinli Çocuklar Günü, eski tarafından Filistinli çocukların İsrail işgali altında karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine tepki olarak 5 Nisan 1995’te ilan edilen anma günüdür. Gün, Filistinli çocukların işgal, abluka, yoksulluk, barınma güvencesizliği, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim güçlüğü, gözaltı ve tutuklama, yerinden edilme ve ölüm gibi olgularla çevrelenen hayat şartlarını görünür kılan bir nitelik taşır. 5 Nisan, bu yönüyle bir kutlama günü değil, Filistinli çocukluğun maruz kaldığı yapısal sorunları simgeleyen tarihî bir gün olarak kabul edilir.