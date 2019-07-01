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Fenerbahçe, Sloukas ile sözleşme yeniledi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
Fenerbahçe, Sloukas ile sözleşme yeniledi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın sözleşmesini uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Kostas Sloukas'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sloukas, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe formasını giymeye başlamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe Beko
  3. Kostas Sloukas
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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