Fenerbahçe'den ses getiren hamle! Mısırlı dünya yıldızı çubuklu yolunda

Fenerbahçe, forvet transferinde Manchester City'den Omar Marmoush için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, bu hafta İngiltere'de hem oyuncunun menajeriyle hem de Manchester City yönetimiyle görüşmesi bekleniyor. Marmoush'un oynama süresinin azalması nedeniyle düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında olduğu ve Fenerbahçe'nin kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, forvet transferinde ses getirecek bir hamleye hazırlanırken Omar Marmoush için Manchester City ile temas kurmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DEN MARMOUSH HAMLESİ

Fenerbahçe'nin, Manchester City forması giyen Omar Marmoush için harekete geçtiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, bu hafta İngiltere'de hem oyuncunun menajeriyle hem de Manchester City yönetimiyle masaya oturması bekleniyor.

GÖZLER YILDIZ FORVETE ÇEVRİLDİ

Alexander Sörloth, Darwin Nunez, Artem Dovbyk ve Vedat Muriqi transferlerinden sonuç alamayan Fenerbahçe, bu kez tüm bu isimleri gölgede bırakabilecek bir golcüye yöneldi. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim, Manchester City'de ikinci plana düşen Omar Marmoush oldu.

 

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Oynama süresinin azalması nedeniyle düzenli forma giyebileceği bir takım arayışında olan Mısırlı santrfor için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Marmoush ile Tottenham ve Aston Villa'nın da ilgilendiği ifade edildi.

CITY'DE BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye 75 milyon euro bedelle transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Pep Guardiola'nın tercihleri arasında ön plana çıkamadı. Marmoush, bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta 389 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

AYRILIK İSTEĞİ

Manchester City'de mutsuz olduğu belirtilen Kuzey Afrikalı futbolcunun, yarım sezonluğuna takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

