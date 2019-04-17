Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 105-80 yenerek seride 1-0 öne geçti.17 Nisan 2019 Çarşamba 22:30
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 105-80 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Tekin Özübir xx, İzel Deniz Pehlivan xx
Fenerbahçe: Tuğçe Canıtez 11, Birsel Vardarlı Demirmen xx 6, Plum xxxx 25, Vaughn xx 11, Verameyenka xxx 13, Ayşe Cora xx 11, Özge Yavaş x 2, Zandalasini xxx 21, Esra Ural Topuz x 3, Tilbe Şenyürek x 2, Merve Arı x
Başantrenör: Valerie Garnier
Beşiktaş: Kübra İmren Siyahdemir x, Esra Erden Atacan x 6, Mitchell xxxx 34, Mircheva x, Akhator xxx 21, Epoupa xx 14, Egesu Kurtyemez x 5, Aleyna Baday x, Bahar Yapar x
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 29-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 49-28 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 78-56 (Fenerbahçe lehine)
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