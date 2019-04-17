Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 105-80 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 105-80 yenerek seride 1-0 öne geçti.



Salon: Metro Enerji

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Tekin Özübir xx, İzel Deniz Pehlivan xx

Fenerbahçe: Tuğçe Canıtez 11, Birsel Vardarlı Demirmen xx 6, Plum xxxx 25, Vaughn xx 11, Verameyenka xxx 13, Ayşe Cora xx 11, Özge Yavaş x 2, Zandalasini xxx 21, Esra Ural Topuz x 3, Tilbe Şenyürek x 2, Merve Arı x

Başantrenör: Valerie Garnier

Beşiktaş: Kübra İmren Siyahdemir x, Esra Erden Atacan x 6, Mitchell xxxx 34, Mircheva x, Akhator xxx 21, Epoupa xx 14, Egesu Kurtyemez x 5, Aleyna Baday x, Bahar Yapar x

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 29-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 49-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 78-56 (Fenerbahçe lehine)

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