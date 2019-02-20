Fenerbahçe, Rusya'ya rötarlı gitti Sarı-lacivertli kafile, İstanbul'daki sis nedeniyle Rusya'ya yaklaşık 2 saatlik gecikmeyle hareket etti- Fenerbahçe kafilesinde Valbuena ve Benzia ile cezalı Isla yer almadı

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