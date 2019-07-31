Fenerbahçe-Real Madri maçında 8 gol! Bayern Münih'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nın üçüncülük maçında Real Madrid, Fenerbahçe'yi 5-3 mağlup etti ve turnuvayı üçüncü olarak tamamladı

Audi Cup'ta Fenerbahçe, İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Yüksek tempoya sahne olan ve adeta bir gol düellosu haline gelen karşılaşma, Real Madrid'in 5-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı. İspanyol devi, bu sonuçla Audi Cup'ı üçüncü sırada tamamladı. Fenerbahçe'nin gollerini 6. dakikada Garry Rodrigues, 34. dakikada Nabil Dirar ve 59. dakikada Ozan Turfan atarken, Real Madrid'in gollerini 12., 27. ve 53. dakikalarda Karim Benzema, 62. dakikada Nacho ve 80. dakikada Mariano Diaz kaydetti.

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