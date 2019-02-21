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Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, altyapısında forma giyen 2003 doğumlu kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:46
Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, altyapısında forma giyen 2003 doğumlu kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.


Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı. Genç kalecinin imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli ile ailesi yer aldı" denildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:46
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