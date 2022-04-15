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Aktüel Fenerbahçe Orduevi’nde korkutan yangın
Aktüel

Fenerbahçe Orduevi’nde korkutan yangın

Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe Orduevi’nin restoranın çatı kısmında yangın çıktı. Maddi hasarın oluştuğu restorandaki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 16:06:00 - 2022-04-15 16:21:51

Kadıköy’de Fenerbahçe Orduevi’nde bulunan bir restoranın çatı kısmında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe Orduevi içerisindeki bir restoranda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 3 katlı restoranın çatı kısmında tadilat çalışması sırasında çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor

İtfaiyenin müdahalesiyle yangının çevre binalara sirayet etmesi önlendi. Yangını kontrol altına almak için itfaiyenin çalışması sürüyor. Ayrıca olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken restoranda maddi hasar oluştu.

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