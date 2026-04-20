Fenerbahçe Opet'te Avrupa Ligi şampiyonluğu sevinci

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 68-55 mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe Opet’te, Olcay Çakır Turgut ile Sevgi Uzun şampiyonluğun ardından büyük mutluluk yaşadı. Sarı-lacivertli oyuncular, zorlu geçen sezonda kazanılan dört kupanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 68-55 mağlup ederek Avrupa’nın zirvesine çıktı. Final karşılaşmasının ardından sarı-lacivertli ekibin oyuncuları Olcay Çakır Turgut ile Sevgi Uzun, elde edilen başarıyı değerlendirdi.

Prens Felipe Salonu’nda oynanan final mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan iki basketbolcu da, sezon boyunca verilen emeğin karşılığını kupalarla almanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Olcay ile Sevgi, Prens Felipe Salonu'ndaki mücadelenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Olcay, "Bütün takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu kimsenin tek başına başarabileceği bir iş değil. Bütün olmak, aile olmak bence bu. Bu sene dört kupa kazandık. Türkiye Ligi'nde namağlup şampiyon olduk. Avrupa Ligi'nde de sadece 1 mağlubiyetimiz var, o da zorlu bir dönemdeydi. Sonuç olarak önemli olan burada kupaları almak ve eve götürmekti. Çok mutluyum. Buraya gelip bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Televizyon başında bizi destekleyenlere de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sevgi ise takımıyla gurur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hep söylüyoruz, bizim için gerçekten zor bir sezon oldu. Çok sakatlıklı, talihsizliklerle dolu bir sezondu ama her zaman çok güzel reaksiyon verdik. Bugün de maça istediğimiz gibi başlayamasak da devamında oyunda kalmayı başardık. Bu çok önemli. O yüzden herkesle gurur duyuyorum. Sezona zaten kupaları alma hedefiyle başlamıştık. Hepsini başarabildiğimiz için çok gururluyuz. Çok özel bir takıma sahibiz. Bu başarıyı bu grupla yaşayabilmek daha da mutlu ediyor beni."

+90 (553) 313 94 23