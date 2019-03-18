Fenerbahçe Opet'e sürpriz ziyaret



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün voleybol ve basketbol takımlarının kurulmasına öncülük eden Ayten Salih, sarı-lacivertli kadın voleybol takımını ziyaret etti. Ayten Salih, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın yarın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci ile oynayacağı maç öncesi yaptığı son antrenmanı izledi. Antrenman öncesinde Fenerbahçe Opetli oyuncularla bir araya gelerek motivasyon konuşması yapan Ayten Salih’e sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar forma hediye etti.

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