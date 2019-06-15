Fenerbahçe, Murat Sağlam'ı transfer etti



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Almanya'nın Wolfsburg II takımından gurbetçi futbolcu Murat Sağlam'ı transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekibi Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertli forma altında başarılar dileriz." denildi. Öte yandan, Murat Sağlam'ın, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin katılımıyla düzenlenen imza töreninin fotoğrafları da paylaşıldı.

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