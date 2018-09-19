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Fenerbahçe, Milli yıldız için teklifte bulundu!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf kulubüne 2 milyon Euro teklif etti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:10
Fenerbahçe, Milli yıldız için teklifte bulundu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmiyor.

Sarı-Lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli bir süredir ilgilendiği milli futbolcu Kaan Ayhan için atağa geçti.

Fransız futbol adamı, genç savunmacı için Fortuna Düsseldorf kulubüne 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Alman kulübü teklifi düşünmek için süre istedi. Eğer şartlar iki taraf için de uygun olursa 23 yaşındaki stoper ocak ayında Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Kaan Ayhan stoper dışında savunmanın sağında da görev yapabiliyor.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:10
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