Fenerbahçe, Milli yıldız için teklifte bulundu!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmiyor.



Sarı-Lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli bir süredir ilgilendiği milli futbolcu Kaan Ayhan için atağa geçti.



Fransız futbol adamı, genç savunmacı için Fortuna Düsseldorf kulubüne 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Alman kulübü teklifi düşünmek için süre istedi. Eğer şartlar iki taraf için de uygun olursa 23 yaşındaki stoper ocak ayında Sarı-Lacivertli formayı giyecek.



Kaan Ayhan stoper dışında savunmanın sağında da görev yapabiliyor.