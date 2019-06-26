0553 313 94 23

Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, 7 sezondur formasını giydiği oyuncusu Mehmet Topal ile yollarını ayırdı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:32
Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, 7 sezondur formasını giydiği oyuncusu Mehmet Topal ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha mukavelesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, 2012 yılında geldiği Fenerbahçe’de 298 maça çıkıp 24 kez de gol sevinci yaşadı.


Fenerbahçe’de Mehmet Topal dönemi sona erdi. 2012 yılının Temmuz ayında İspanya’nın Valencia kulübünden Fenerbahçe’ye transfer olan Topal’ın 7 yıllık sarı-lacivertli macerası bugün sona erdi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan 33 yaşındaki orta saha, forma giydiği müsabakalarda 1 gol 1 de asistle takıma katkı sağladı. Topal 7 yıllık Fenerbahçe kariyerinde, sarı-lacivertli formayı 298 kez sırtına geçirirken, bu süre zarfında 24 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe’de kaptanlık görevi de üstelenen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli camiada 2012-2013 sezonunda Türkiye Kupası, 2013-2014 sezonunda lig, 2014-15 sezonunda da Süper Kupayı kaldırdı.



Son maçta tribünün tepkisini aldı


Geçtiğimiz sezon ligde başarılı bir futbol sergileyemeyen Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftalar, sezonun son maçı olan Antalyaspor müsabakasında, Mehmet Topal ile polemik yaşamıştı. Müsabakanın 68. dakikasında oyuna giren Topal’a Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü tepki gösterirken, bir kısmı ise destek vermişti. Yaşanan olay sonrası Topal, hocası Ersun Yanal’a oyundan çıkmak istediğini söylemiş ancak Yanal bu isteği geri çevirmişti.



Fenerbahçe’den teşekkür mesajı


Fenerbahçe kulübü, Mehmet Topal ile dün akşam karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirterek, resmi siteden şu ifadelere yer verdi:


"Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal’a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:32
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    1. 1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    2. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    3. BAİB e-ihracat paneli düzenliyor
    4. Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor
    5. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5..
    6. Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu
    7. Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de..
    8. Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    9. Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
    10. Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem
    11. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    12. Bin 500’e yakın korist Çanakkale’de..
    13. Yeni Ford Puma 2020'de Türkiye..
    14. TSYD Bursa Şubesi’nden Turgay Erdem’e..
    15. Başkan Köse temizlik işleri..
    16. Adıyaman’da narkotik operasyonları hız..
    17. Türkiye, potada yükselişini..
    18. Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda..
    19. Tarihi yarımadada yeniden çadır..
    20. Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı..
    21. Hasta taşıyan ambulans hafif ticari..
    22. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    23. Kahvehaneye giren dev örümcek korkuttu
    24. Çocukların isteğini Başkan Güler geri..
    25. Baba ve kızı böyle bulundu! Kahreden..
    26. Büyükşehir’den kan bağışı
    27. Otomobildeki gitarı çalan hırsız..
    28. Bu bebekler organik
    29. 25. Geleneksel İlim Hikmet Yaz Okulu..
    30. BB Erzurumspor’un genç yeteneği Taylan..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi