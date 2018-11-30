



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları maça ilişkin, "Fenerbahçe maçında değişik duygular içinde olacağım bir statta, çok değerli bir rakibe karşı oynayacağız." dedi.

Denizli, Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı maçları değerlendirerek başlayan deneyimli teknik adam, "Ülke olarak son derece mutlu bir perşembe geçirdik. Fenerbahçe bir üst tura çıktı. Beşiktaş ise harika bir geri dönüş yaptı. Bana göre Beşiktaş da gruptan çıkmayı garantiledi. Bu, ülkemiz ve söz konusu camialar adına mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

2000-2001 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıdığı Fenerbahçe ile yapacakları maç hakkında da değerlendirmede bulunan Denizli, "Fenerbahçe maçında değişik duygular içinde olacağım bir statta, çok değerli bir rakibe karşı oynayacağız. 90 dakikalık bir rekabet olacak. Bu yarışın içinde olan tüm camialarda görev yapmanın onurunu yaşamış biri olarak bu takımlarla rakip olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında yorgunluk yaşayıp yaşamayacağı şeklindeki bir soruya Mustafa Denizli, "Süreç olarak etkilemez. Belki Beşiktaş bulunduğu ülke şartları itibarıyla biraz zorlanır ama Fenerbahçe için böyle bir şey söz konusu değil. Bunu hiçbir takım taşımaz." cevabını verdi.

Lacivert-beyazlı futbol takımının oynadığı futboldan son derece mutlu olduğunu aktaran Denizli, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha fazla topa sahip olmadığımız ve çok pozisyon ürettiğimiz için mutluyum. Bu yarışın içinde bulunduğumuz için mutluyum. Sezon sonuna kadar bu bölgeden kopmak istemiyoruz. İlk hedefimiz düşündüğümüz futbolu oynamak. Bizi izleyenler futbol adına herhangi keyifsizlik yaşayamaz. Tabii ki alacağımız sonuç da önemli. Detaylarda değişiklik olabilir ama oyun felsefemizde bir değişiklik olmayacak. Üretkenlik açısında Avrupa'nın diğer liglerinde yer alan kulüplere kıyasla ilk 5'te yer almamız ise mutluluk verici."

Lacivert-beyazlı futbolcuların ortaya koyduğu performansın kendisini mutlu ettiğini aktaran Denizli, "Artılarımız eksiklerimizden daha fazla. Önemli olan eksikleri daha asgariye indirmek. Bizim maçımızdan önce rakiplerimiz Medipol Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin maçları var. Bu konumumuzu önümüzdeki haftaya da taşımak istiyoruz. Büyük efor sarf ederek buradaki tüm imkanlara en iyi şekilde karşılık vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kasımpaşa camiasında görev yapan futbolcular ve çalışanların rakiplerine göre daha şanslı olduğunu savunan Denizli, "Bu çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Taraftar sayımızı mutlaka arttıracağız. İnançlarını pekiştirmeye gayret edeceğiz. İlk hedefimiz Avrupa. Hangi kulvar olacağını şu an bilemem. Kasımpaşa bunu yapacak güçte. Zaman zaman yalpalarız ama düşmediğimiz sürece bu yarışın içinde oluruz." açıklamasında bulundu.





- "İkisi de üzülmezse üçümüz seviniriz"





Mustafa Denizli, 2 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta yapılacak derbi maça ilişkin şunları kaydetti:

"Beşiktaş-Galatasaray maçları, keyifli geçen derbiler. İki takım da şu an bizlerle aynı potanın içinde. Bu camialarda görev yapan biri olarak bu derbiden önce keyif almak istiyorum. İki büyük takım ve değerli hocanın ekipleri nefis bir futbol ortaya koysunlar. İki takım da üzülmesin. İkisi de üzülmezse üçümüz seviniriz."





- "Devre arasında takviye yapacağız"





Mustafa Denizli, ara transfer döneminde kadroya takviye yapacaklarını belirtti.

Takımda alternatifi olmayan mevkiler olduğunu aktaran Denizli, "Transfer yapma düşüncemiz var. Bu takıma uzun yıllar hizmet edebilecek, sportif, finansal ve teknik açıdan oyuncular bakıyoruz. Ben rapor hazırlamaktayım. Dünyadaki bütün ligleri takip ediyorum. Rapor alıyorum. Devre arasında takviye yapacağız. Çok sayıda transfere ihtiyacımız yok. Gerekli gördüğümüz birkaç bölgeye ihtiyacımız var. Transferler, bize katkı sağlayacak, varlığından kuşku duymayacağımız isimlerden oluşacak. Bu transferleri yapmak, bu kadronun devamlılığını sekteye uğratmak demek değildir. Ben bu kadroyla da bu yarışın içinde olurum. Ama bazı oyuncuların eksikliğinde alternatiflerine ihtiyacımız var. " değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soruya Denizli, "Kolay kolay şekillenmez ama bu sezon geçen sezon gibi olacağını zannetmiyorum. Geçen sezon 4 farklı ekip vardı ve küçük puan farklarıyla sıralama belirlendi. Son 2-3 haftaya kadar çok çekişme vardı. Bu sezon o tablo daha az sayıda takımla devam eder. Ligde tablo muhtemelen 28-29. haftalarda netleşebilir." yanıtını verdi.

Basın toplantısında söz alan Kasımpaşa Kulübü Doktoru Cem Ergenç, sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı'nın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceğini söyledi.

Sakat oyuncuların takımın performansına etki ettiğini kaydeden Ergenç, "Sezon başında ameliyat olan Khalili bu hafta yok. Hazırlık maçında ayak tarak kemiğinde kırık olan İlhan Depe ve tendon sakatlığı bulunan İlhan Depe'den de faydalanamıyoruz. Özgür Çek de takımla çalışmaya başladı. Koita, 3 gün önce takımlara idmanlara başladı. Veigneau hafta başından beri takımla çalışıyor. Maç gününe kadar başka sakatlık yaşanmamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı