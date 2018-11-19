Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da moraller yerinde

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, Filip Novak, Juraj Kucka ve Abdülkadir Ömür katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, neşeli geçen antrenmanda kondisyona yönelik çalışma yaptı.

Bu arada antrenman sahasına giren bir köpek, futbolcularla koştu. Teknik direktör Ünal Karaman, futbolcuların ilgi gösterdiği köpeği sevdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.