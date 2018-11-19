Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da moraller yerinde
Kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz fırtınasının neşeli geçen antrenmanı sırasında sahaya giren bir köpek, futbolcularla birlikte koştu.19 Kasım 2018 Pazartesi 21:54
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, Filip Novak, Juraj Kucka ve Abdülkadir Ömür katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular, neşeli geçen antrenmanda kondisyona yönelik çalışma yaptı.
Bu arada antrenman sahasına giren bir köpek, futbolcularla koştu. Teknik direktör Ünal Karaman, futbolcuların ilgi gösterdiği köpeği sevdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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