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Fenerbahçe lig perdesini Gazişehir Gaziantep maçıyla açıyor

- 2019-2020 sezonuna sahasında Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak sarı-lacivertliler, 34 haftalık maratonu evinde Çaykur Rizespor mücadelesiyle tamamlayacak- Sarı-lacivertliler, kadrosunda Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasından toplam 13 yabancı futbolcu bulunduruyor- Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli bir revizyona giderken, hücum hattının neredeyse tamamını değişti

18 Ağustos 2019 Pazar 11:42
Fenerbahçe lig perdesini Gazişehir Gaziantep maçıyla açıyor


İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak Fenerbahçe, 34 haftalık lig mücadelesini evinde Çaykur Rizespor mücadelesiyle noktalayacak.

Ligde son 5 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler, yeni sezona 2013-2014'te son şampiyonluğunu elde ettiği dönemde takımı çalıştıran Ersun Yanal ile 4. yıldızı takmanın hesaplarını yaparak giriyor.

Geçen sezon ligi 6. sırada bitiren ve yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak olan Fenerbahçe, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.


- Şu ana kadar 9 transfer yapıldı


Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 9 transferle kadrosunu güçlendirdi.

Stoper, sol bek, 6 numara ve forvet arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Max Kruse kadroya katıldı.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra geçen sezon kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan ve Diego Reyes'de takıma dahil oldu.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesinde 15 futbolcuyla ise yollarını ayırdı.

- Kadroda 13 yabancı


Fenerbahçe kadrosunda Avrupa, Afrika ve Amerika kıtasından toplam 13 yabancı futbolcu bulunduruyor.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu anda Carlos Kameni (Kamerun), Zanka (Danimarka), Diego Reyes (Meksika), Mauricio Isla (Şili), Jailson (Brezilya), Nabil Dirar (Fas), Miha Zajc (Slovenya), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları), Victor Moses (Nijerya), Max Kruse (Almanya), Vedat Muric (Kosova), Michael Frey (İsviçre), Allahyar Sayyadmanesh (İran) yer alıyor.


- Hücum hattı tamamen değişti


Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli revizyona gitti.

Sözleşmesi biten oyuncuların tamamıyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimler kattı.

Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük problem yaşayan Fenerbahçe, özellikle hücum hattında önemli değişiklik yaptı.

Kiralık Islam Slimani ve sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, santrfor bölgesini geçen sezon ligde önemli bir performansa imza atan Vedat Muric ile güçlendirdi.

Uzun süre kamuoyunu meşgul eden Vedat Muric transferinin dışında forvet hattına İranlı genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i katan sarı-lacivertliler, forvet arkası ve kanat bölgesine de önemli isimleri aldı.

Fenerbahçe, sağ kanatta oynayan Victor Moses'ın yanı sıra bu bölgeye Deniz Türüç transferini yaparken, Mathieu Valbuena'dan boşalan sol açık pozisyonuna ise Garry Rodrigues'i transfer etti.

Sarı-lacivertliler, hücum hattını Max Kruse transferiyle güçlendirdi.


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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:42
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