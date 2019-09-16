Fenerbahçe lider Alanyaspor'a kaybetti!

Süper Lig'in 4'üncü haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla, Aytemiz Alanyaspor 4'te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçı Alanyaspor 3-1 kazandı.

Fenerbahçe 39. dakikada Tolga Ciğerci ile öne geçti. Alanyaspor'un galibiyet gollerini ise 45+3 ve 46. dakikalarda Papiss Cisse, 62. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor sezona 4'te 4 galibiyetle başlayıp puanını 12'ye çıkardı. Ligde 8 maç sonra yenilen Fenerbahçe ise üst üste ikinci hafta puan kaybetti ve 7 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.