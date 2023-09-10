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Spor Fenerbahçe, kuvvet çalışması yaptı
Spor

Fenerbahçe, kuvvet çalışması yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-10 13:30:00 -
Fenerbahçe, kuvvet çalışması yaptı

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, günün ilk antrenmanında salonda kuvvet çalışması yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma salonda gerçekleştirildi. Günün ilk idmanında ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, core ve kuvvet çalışmaları yapıldı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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