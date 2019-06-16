Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü genel kurul başladı - Saat 13.00'e kadar katılımcı sayısında 2 bin 342 kişiye ulaşılamazsa mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul iptal edilecek



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul başladı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurula sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ile kongre üyeleri katıldı. Tüzük değişikliği için son seçimli genel kurula katılanların yüzde 10'u olan 2 bin 342 üyenin hazır bulunması gerekiyor. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, ilk 1 saatte genel kurula katılanların sayısının yaklaşık bin 400 olduğunu kaydetti. Saat 13.00'e kadar yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda olağanüstü genel kurulun iptal edileceği belirtildi.

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