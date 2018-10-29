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Fenerbahçe kovduğu Phillip Cocu'ya kaç para tazminat ödeyecek?

Fenerbahçe, Ankaragücü maçında alınan mağlubiyetin ardından takımın başından gönderdiği Cocu'ya 1.9 milyon euro tazminat ödeyecek.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:48
Fenerbahçe kovduğu Phillip Cocu'ya kaç para tazminat ödeyecek?

2018-19 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve dün akşam Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Peki Cocu'ya ne kadar tazminat ödenecek? 

1 YILLIK MAAŞI 1.9 MİLYON EURO ÖDENECEK...Sarı lacivertliler, PSV'nin eski çalıştırıcısı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada Cocu ile yılların ayrılması durumunda sadece bir yıllık tazminat ödeneceğini açıklamıştı. Cocu, Fenerbahçe'den yıllık 1.9 milyon euro kazanıyor. Yani sarı lacivertliler, Cocu'ya 1.9 milyon euro ödeyecek.

4 HOCAYA DA MAAŞ ÖDENECEK... Fenerbahçe yönetimi, Hollanda çalıştırıcının takımdan gönderilmesinin ardından Aykut Kocaman, Pereira ve Cocu’nun yanı sıra, yeni gelecek hocaya da maaş ödeyecek. Böylece 1 sene içerisinde 4 ayrı teknik direktöre maaş ödenmiş olacak.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:48
  1. Ankara
  2. Phillip Cocu
  3. Fenerbahçe
  4. Aykut Kocaman
  5. Pereira

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