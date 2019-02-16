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Fenerbahçe-Konyaspor maçına VAR kararları damga vurdu

Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Konyaspor, 1-1 berabere kalırken; maça VAR incelemeleri sonrası verilen kararlar damgasını vurdu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 22:05
Fenerbahçe-Konyaspor maçına VAR kararları damga vurdu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısı olan 15. sıraya geriledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Atiker Konyaspor, 33. dakikada Adis Jahovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip eksik kaldıktan 3 dakika sonra Moryke Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 45+1. dakikada Jailson Marques Siqueira'yla beraberlik golünü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, uzatmalar hariç 57 dakika bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında 1 puana razı oldu.

Puanını 24'e yükselten Fenerbahçe, küme düşme hattına gerilemekten averajla kurtuldu. Sarı-lacivertliler, aynı puandaki MKE Ankaragücü'nün averajla bir basamak üstünde 15. sırada yer aldı. Fenerbahçe ligde 21. haftayı 14. sırada tamamlamıştı.

Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Atiker Konyaspor ise puanını 34'e yükseltti.

Fenerbahçe'nin sevinci yarıda kaldı 

Fenerbahçe'deAlper Potuk'un 85. dakikada filelere gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası gol olarak değerlendirilmedi ve sarı-lacivertli ekibin sevinci yarıda kaldı.

Son dakikalarda Alper Potuk'un fileleri havalandırmasıyla, sarı-lacivertli takım ve taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

Jahovic'e VAR incelemesiyle kırmızı kart 

Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısında Sadık Çiftpınar'a yaptığı faul sonrası Jahovic'in hareketini hakem Fırat Aydınus, VAR odasından gelen uyarı sonucu ekrandan izledi. Aydınus, pozisyonu izledikten sonra Jahovic'e 33. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan, Aydınus, ilk yarıda Fenerbahçeli Jailson'un rakip ceza sahasında yerde kaldığı bir pozisyonu da VAR'da inceledi. VAR incelemesi sonrası Aydınus, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

Jailson'dan ikinci gol 

Jailson, Fenerbahçe formasıyla ikinci golünü attı.

Atiker Konyaspor karşısında ilk yarının uzatma bölümünde fileleri havalandıran Jailson, Galatasaray derbisinden sonra bir kez daha sarı-lacivertli formayla gol sevinci yaşadı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 22:05
  1. Ankara
  2. Süper Lig
  3. Fenerbahçe
  4. Atiker Konyaspor
  5. Ülker Stadı
  6. Adis Jahovic
  7. Moryke Fofana
  8. Jailson Marques Siqueira
  9. Alper Potuk
  10. VAR
  11. Sadık Çiftpınar
  12. Fırat Aydınus

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