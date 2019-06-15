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Fenerbahçe kongresi ne zaman nerede saat kaçta yapılacak?

Aziz Yıldırım’dan sonra göreve gelen Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon en kötü performansını sergiledi. 46 puanla Süper Lig’i 6. Sırada tamamlayan Fenerbahçe’de kongre heyecanı var. Fenerbahçe’de kongresi ne zaman saat kaçta yapılacak?

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:57
Fenerbahçe kongresi ne zaman nerede saat kaçta yapılacak?

Aziz Yıldırım’dan sonra göreve gelen Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon en kötü performansını sergiledi. 46 puanla Süper Lig’i 6. Sırada tamamlayan Fenerbahçe’de kongre heyecanı var. Fenerbahçe’de kongresi ne zaman saat kaçta yapılacak?

Fenerbahçe Kulübünde, mevcut tüzüğün bazı maddelerinde değişikliğe ilişkin olağanüstü genel kurul ile olağan mali genel kurul toplantıları yarın yapılacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek tüzük değişikliği kongresi, saat 10.00'da; 2018 yılı mali genel kurulu ise saat 13.00'te başlayacak. Mali kongrede Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 1 Ocak-4 Haziran 2018 ile mevcut başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemleri ayrı ayrı ibraya sunulacak, 2019 yılı bütçesi oylanacak.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:57
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