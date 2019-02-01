Fenerbahçe kendine geldi! Üst üste ikinci galibiyet Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Süper Lig 20. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe ile Göztepe Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'ye 2-0'lık galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ande Ayew ve 73. dakikada Victor Moses attı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, yeni takımında ilk isabetli şutunda golü buldu. Üst üste ikinci galibiyet Yeni Malatyaspor'un ardından Göztepe'yi de yenen Fenerbahçe, bu sezon ilk kez art arda iki maç kazandı ve puanını 23'e çıkardı. Göztepe ise 22 puanda kaldı. Fenerbahçe, Ersun Yanal dönemindeki 5 lig maçında da yenilgi almazken, bu maçlarda 9 puan topladı.

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