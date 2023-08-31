Fenerbahçe kazanarak gruplara kaldı! İlk kez: Yeni 11'ler
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-1 kazanan sarı-lacivertli takım, bu maçı da 1-0 kazandı ve 6-1'lik toplam skorla adını Konferans Ligi gruplarına yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-1 kazanan sarı-lacivertli takım, bu maçı da 1-0 kazandı ve 6-1'lik toplam skorla adını Konferans Ligi gruplarına yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kanarya 1-0 kazandı.
F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Edin Dzeko (p) kaydetti.
İlk maçı 5-1 kazanan Kanarya, toplam 6-1'lik skorla rakibini turnuvada saf dışı bıraktı ve Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.
Temsilcimiz Fenerbahçe kura çekimine büyük ihtimalle 1. torbadan katılacak. Konferans Ligi grup kura çekimi 1 Eylül Cuma günü saat 15.30'da yapılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, takımı desteklemek için De Grolsch Veste Stadı'na geldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA tarafından Maribor maçında yaşanan olaylar sonrası verilen ceza sebebiyle tribünden takımı destekleyemezken stat önünde bir araya geldi. Karşılaşma öncesi stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, takımın girişi sırasında yaptıkları tezahüratlarla destekte bulundu.
Öte yandan Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Twente taraftarlarının arasında mücadeleyi takip etti.