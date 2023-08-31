  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi, Bahreyn, BAE ve Katarlılardan beklenmedik karar! Skandallar sonrası Türkiye'den vazgeçmeye başladılar

Akaryakıt fiyatları: Zam değil benzine indirim haberi peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı ne kadar, kaç lira? (TL)

'Kuyumcuya giden 1700 liraya gram altın bulamaz' diyen ekonomist duyurdu: Altını olan bunu yapsın

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belediyesi olduğunu unuttu: Kadıköy'ü başkent ilan etti

Emeklilere o tarihte 5 bin lira ikramiye! Emekli zammı için olay kulis

MEB Din dersi müfredatını genişletti!

Yahudi CHABAD örgütü Türkiye ve Kıbrıs'tan arsa satın alıyor! Filistin’deki taktiğin aynısı!

CHP'li başkandan "Türk bayrağı" skandalı! Özlem Balcı'dan tepki gecikmedi

Roma, farelerle mücadele ediyor: Milyonlarca kişinin beklediği haber: Flaş duyuru!

Müthiş haber ilan edildi! Türkiye o golün altına milyonlarca metreküp doğalgaz sakladı
Spor Fenerbahçe kazanarak gruplara kaldı! İlk kez: Yeni 11'ler
Spor

Fenerbahçe kazanarak gruplara kaldı! İlk kez: Yeni 11'ler

Yeniakit Publisher
2023-08-31 22:06:00 -
Fenerbahçe kazanarak gruplara kaldı! İlk kez: Yeni 11'ler

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-1 kazanan sarı-lacivertli takım, bu maçı da 1-0 kazandı ve 6-1'lik toplam skorla adını Konferans Ligi gruplarına yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-1 kazanan sarı-lacivertli takım, bu maçı da 1-0 kazandı ve 6-1'lik toplam skorla adını Konferans Ligi gruplarına yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kanarya 1-0 kazandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Edin Dzeko (p) kaydetti.

İlk maçı 5-1 kazanan Kanarya, toplam 6-1'lik skorla rakibini turnuvada saf dışı bıraktı ve Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe kura çekimine büyük ihtimalle 1. torbadan katılacak. Konferans Ligi grup kura çekimi 1 Eylül Cuma günü saat 15.30'da yapılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, takımı desteklemek için De Grolsch Veste Stadı'na geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA tarafından Maribor maçında yaşanan olaylar sonrası verilen ceza sebebiyle tribünden takımı destekleyemezken stat önünde bir araya geldi. Karşılaşma öncesi stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, takımın girişi sırasında yaptıkları tezahüratlarla destekte bulundu.

Öte yandan Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Twente taraftarlarının arasında mücadeleyi takip etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23