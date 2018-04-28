Fenerbahçe Kasımpaşa'ya gol yağdırdı! 4-1

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet serisi devam ediyor. Sarı lacivertliler, Kasımpaşa deplasmanından da 4-1'lik galibiyetle döndü ve seriyi 5 maça çıkarıp derbi haftasını iyi değerlendirmiş oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçen hafta sakatlanan Dirar iyileşemediği için son anda ilk 11'e Alper'i alarak geçen haftaya göre tek bir değişiklik yaparak Kasımpaşa maçına başladı.

FENERBAHÇE FARKA GİTTİ

Sarı lacivertliler maça temkinli başlarken, ilk bölümde ev sahibi ekip yan toplarla etkili olmaya çalıştı. 17. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı ama öne geçen Fenerbahçe oldu. 31. dakikada Aatıf'ın ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın bekletmeden ortasında, altıpasta müsait durumda bulunan Josef topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, Fenerbahçe'yi sahasından çıkarmadı ve aradığı golÜ 52. dakikada buldu. Ceza sahasında topu önünde bulan İlhan'ın vuruşunda son olarak Sktrel dokundu ama çıkarmayı başaramadı ve skora denge geldi.

Golden sonra öne çıkmaya başlayan Fenerbahçe, 64. dakikada yeniden öne geçti. Şener Özbayraklı rakibinden dönen topa çaprazdan nefis vurdu ve sarı lacivertlileri bir kez daha öne geçirdi. 74'te ise Fenerbahçe'yi rahatlatan gol Valbuena'dan geldi. Giuliano'nun sıfırdan çevirdiği topta Fransız yıldız farkı ikiye çıkan isim oldu. Bu golde Kasımpaşalı futbolcular uzun süre topun dışarıdan çevrildiği yönünde itirazlarda bulundu. Uzatmalarda Fenerbahçe, Janssen ile bir gol daha buldu ve maçı 4-1 kazandı.

DERBİ HAFTASINI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçe, böylece galibiyet serisini de 5 maça çıkardı ve 63 puana yükseldi. Sarı lacivertliler, böylece zirvedeki rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı iyi değerlendirmiş oldu.