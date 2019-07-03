Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
- Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezon hazırlık kampı için Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:57
DÜZCE (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
İstanbul'daki ilk etap çalışmalarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.
Takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel çiçeklerle karşıladı.
Fenerbahçe, kampın ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı gerçekleştirecek.
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