Fenerbahçe kafilesi, Dolmabahçe’ye doğru yola çıktı Fenerbahçe kafilesi, Beşiktaş derbisi için Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden az sayıda taraftarın uğurlamasıyla yola çıktı.

Fenerbahçe kafilesi, Beşiktaş derbisi için Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden az sayıda taraftarın uğurlamasıyla yola çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, bu akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın konuğu olacak. Bülent Yıldırım’ın yöneteceği müsabaka saat 21.00’de başlayacak. Bu zorlu mücadele önce sarı-lacivertli kafile, saat 18.30’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden ayrılarak maçın oynanacağı stada hareket etti. Az sayıda taraftarın uğurladığı takıma emniyet güçleri de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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