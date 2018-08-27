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Fenerbahçe İstanbul'a getirdiği futbolcunun transferinden vazgeçti

Fenerbahçe Kulübü transfer çalışmaları kapsamında İstanbul'a getirdiği Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Marco Fabian'la yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:38
Fenerbahçe İstanbul'a getirdiği futbolcunun transferinden vazgeçti

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Meksikalı futbolcu Marco Fabian'ı kadrosuna katmaktan vazgeçti.

"GERİ KALAN ADIMLAR OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Meksikalı futbolcu Marco Fabian'ın kulübümüze transferi ile ilgili kulübü ile görüşülerek başlatılan transfer süreci, oyuncunun İstanbul'a getirilmesi ile devam etmiştir. Tarafımızca yürütülen transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Futbola Meksika Ligi takımlarından Guadalajara'da başlayan Marco Fabian, ardından Chivas, Cruz Azul ve Eintracht Frankfurt formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcu, dün İstanbul'a getirilmişti.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:38
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Marco Fabian
  4. Meksika Ligi
  5. Guadalajara
  6. Chivas
  7. Cruz Azul
  8. Eintracht Frankfurt

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